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عودة في قداس الميلاد: وطننا في مأزق وهذا ليس وقت المناكفات وتصفية الحسابات

منذ 5 دقائق
المطران الياس عودة

المطران الياس عودة

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رأى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة أن الوطن في مأزق باعتراف الجميع، وقدراته المالية تستنزف يوميا، والمخاطر الأمنية محدقة باعتراف العارفين، وشعبه يموت يوميا، وهو يصرخ مستغيثا، وليس من يسمع ممن في يدهم القرار.

وسأل خلال ترأسه خدمة قداس الميلاد في كاتدرائية القديس جاورجيوس: “إلى متى هذا التجاهل؟ ولم التباطؤ في اتخاذ القرارات الضرورية وأولها تشكيل حكومة؟”.

واعتبر عودة أن الوقت ليس وقت المناكفات وتصفية الحسابات، إنه وقت العمل الحثيث من أجل إنقاذ هذا البلد، وقال:” الشعب غير مهتم بالتباينات التي تفرق المسؤولين والتعقيدات التي تعترضهم. الشعب لا يريد إلا العيش الهانىء الكريم والآمن في ظل دولة عادلة تحمي حياته وحقوقه. هل يطلب المستحيل؟”.

كما شدد إلى أن عيد الميلاد يأتي هذا العام، مشابها في ظروفه لميلاد الفادي إذ أن الزعماء يتحكمون بالشعب، مجبرين إياه على تطبيق الكثير من القوانين والتعميمات المجحفة بحقه، مثلما فعل هيرودس مع شعبه مجبرا إياه على الإكتتاب.

وقال:” لقد أظلمت قلوب الكبار ونفوسهم بسبب الكبرياء والحقد والجشع، وها هم ينشرون الظلمة بين البشر، لا يمحو أثرها سوى سعي حثيث من أجل تأليف حكومة تبصر النور اليوم قبل الغد، حتى تنتشل المواطنين من الهاوية التي يقبعون فيها، والجوع الذي يتربص بهم، والعوز الذي يهدد كرامتهم”.

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