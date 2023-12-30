السبت 17 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 30 ديسمبر 2023 |
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عودة قريبة لـ "هوكشتاين" إلى لبنان.. ماذا يريد من حزب الله؟

منذ ساعة واحدة
آموس هوكشتاين ‏

آموس هوكشتاين ‏

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تحدثت مصادر مطلعة عن عودة قريبة للموفد الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان، مرجّحة زيارته إلى بيروت في النصف الثاني من كانون الثاني المقبل.

ولفتت المصادر في حديث لجريدة “الأنباء الالكترونية”، إلى أن أهمية هذه الزيارة، هي سعي هوكشتاين للحصول على أجوبة واضحة ومحددة من حزب الله ومدى استعداده للتراجع إلى شمال الليطاني، مشيرة إلى أن حزب الله يطالب بالمقابل بضمانات دولية لتراجع مماثل لإسرائيل إلى ما وراء الخط الأزرق، لأنه يرفض تحميله وحده مسؤولية الخروقات لهذا القرار، ومشدداً على أن إسرئيل تخرق القرار 1701 بشكل علني منذ العام 2006.

وقالت المصادر: بناءً عليه، فإن حزب الله يرفض أي تراجع الى شمال الليطاني ما لم يقابل ذلك تعهدات إسرائيلية بتراجع مماثل، وهو ما ترفضه إسرائيل بالمطلق، ولهذا السبب تصرّ على إبقاء جبهة الجنوب مشتعلة لأنها تخدم أهداف رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو”.

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