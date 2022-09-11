الأحد 15 صفر 1444 ﻫ - 11 سبتمبر 2022 |
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عودة: لا مجال للتسويات كما في السابق!

منذ ساعة واحدة
المطران عودة

المطران عودة

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أكّد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة أنّه “لم يعد هناك مجال للتسويات كما في السابق، ولم يعد جائزاً التلاعب بمصير البلد وأبنائه، والمطلوب تضافر الجهود من أجل إنقاذه”.

وأضاف في عظة الأحد: “إنّ المبادرة التي أطلقها بعض النواب المسمّون تغييريين جديرة بأن يلاقيها كل نائب يحرص على القيام بواجبه وعلى إنقاذ البلد، وعلى مجلس النواب ورئيسه القيام بواجبهم مهما كانت الظروف والعقبات”.

وقال عودة: “وجود رئيس وحكومة فاعلة ليس ترفاً بل ضرورة، وعلى جميع المعنيين التخلي عن مصالحهم وأنانيتهم وأحقادهم وكل ما يعرقل إتمام الاستحقاقات”.

وتابع: “نؤكد مجدداً ضرورة كشف حقيقة تفجير المرفأ وعدم تعطيل الحقيق طمساً للحقيقة. وعوض تعيين محقق رديف، أليس الأفضل تيسير عمل القاضي الأصيل؟ مؤلم ومخزٍ عرقلة عمل الأصيل ثمّ الإتيان برديف. وكأنهم يستخفّون بعقول الناس وبألم المصابين وأهالي الضحايا”.

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