عودة للمسؤولين: اتفقوا على موقف موحد تواجهون به الأصدقاء والأعداء

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران “الياس عوده” خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس.

وقال عودة: “نصلي في هذا اليوم المبارك لكي يهب الروح القدس في وطننا لبنان، ويعمل في قلوب جميع أبنائه، مطهرا إياها، ومحفزا لها على قبول النعم المعطاة من فوق، وتثميرها واستخدامها من أجل الخير العام. كذلك نصلي من أجل أن يلهم المسؤولين على اتخاذ القرارات الواضحة والحاسمة في شأن حقوق لبنان واللبنانيين وثرواتهم البحرية والبرية وغيرها”.

واعتبر أنّ “المزايدات التي نشهدها غير نافعة. الأعمال وحدها نافعة، خاصة تلك المرتكزة على حقائق وبراهين علمية، داعيًا المسؤولين الى حزم أمرهم و”ليتفقوا على موقف موحد يواجهون به الأصدقاء والأعداء، ويكون في مصلحة جميع اللبنانيين”.

وأضاف: “لن ننسى الصلاة من أجل راحة نفس إنسان عزيز فقدناه منذ عشر سنوات وكان صوتا ناطقا بالحق، مدافعا عن وطنه وكرامة شعبه وحقوقهم، مؤمنا بعمل الروح القدس ومسلما له القلب المجروح. غسان تويني، نحن لا نذكرك في مثل هذا التاريخ وحسب، بل ذكراك دائمة في هذا الوطن الجريح الذي يفتقد الكبار أمثالك. فلروحك الغفران والحياة الأبدية، ولوطننا كل الصلاة من أجل أن يحفظه الرب الإله من كل شر ومن كل الأشرار”.

وختم عوده: “دعوتنا اليوم أن نقبل عطية الروح القدس، وأن نحافظ على ختم هذا الروح المحيي، الذي ختمنا به في المعمودية، حتى نظهر في الحياة الأبدية فائزين بأكاليل المجد والظفر”.