الأحد 27 ربيع الأول 1444 ﻫ - 23 أكتوبر 2022 |
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عودة: مؤسف التسليم بالفراغ والتهديد بما هو أبعد من الفوضى

منذ ساعة واحدة
المطران عودة

المطران عودة

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أعلن المطران الياس عودة أن “الصراع السياسي والتنافس على اغتنام الفرص من أجل تحقيق المصالح والسجالات العقيمة أوصلتنا ‏إلى هذا الاهتراء في المؤسسات والأخلاق وفي الحياة‎”.

وقال في عظة الأحد: “يعود الحديث عن إمكانية الوصول إلى الشغور في سدة الرئاسة وكأنه أمر مقبول وهذا الوضع إن دل على شيء ‏فعلى تقصير المجلس النيابي‎”.

وأضاف عودة: “ماذا يمنع انتظام الحياة الديمقراطية وسيادة الدستور على الحياة السياسية وتداول السلطة في الأوقات المحددة دون ‏تأخير أو تعطيل؟‎”.‎

وتابع: “مؤسف التسليم بالفراغ والتهديد بما هو أبعد من الفوضى الدستورية والاجتماعية وإن كان النواب واعين خطورة الوضع ‏فليغلقوا على أنفسهم في قاعة المجلس ولا يخرجوا منها قبل انتخاب رئيس‎”.

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