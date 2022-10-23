عودة: مؤسف التسليم بالفراغ والتهديد بما هو أبعد من الفوضى

أعلن المطران الياس عودة أن “الصراع السياسي والتنافس على اغتنام الفرص من أجل تحقيق المصالح والسجالات العقيمة أوصلتنا ‏إلى هذا الاهتراء في المؤسسات والأخلاق وفي الحياة‎”.

وقال في عظة الأحد: “يعود الحديث عن إمكانية الوصول إلى الشغور في سدة الرئاسة وكأنه أمر مقبول وهذا الوضع إن دل على شيء ‏فعلى تقصير المجلس النيابي‎”.

وأضاف عودة: “ماذا يمنع انتظام الحياة الديمقراطية وسيادة الدستور على الحياة السياسية وتداول السلطة في الأوقات المحددة دون ‏تأخير أو تعطيل؟‎”.‎

وتابع: “مؤسف التسليم بالفراغ والتهديد بما هو أبعد من الفوضى الدستورية والاجتماعية وإن كان النواب واعين خطورة الوضع ‏فليغلقوا على أنفسهم في قاعة المجلس ولا يخرجوا منها قبل انتخاب رئيس‎”.