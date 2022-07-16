عودة ورش بلدية طرابلس إلى أعمالها كالمعتاد

أعلن رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، في لقاء مع مسؤولي دائرة المجاري وورش الطوارئ، في مكتبه في القصر البلدي، “إعادة عمل الآليات والورش بعد ان تبرع فاعل خير بالمواد الأساسية والمحروقات للأمور الطارئة فقط”.

وقال يمق: “بدءا من اليوم، عاودت ورش البلدية وآلياتها عملها كالمعتاد، بعد ان تبرع فاعل خير مشكورا بما يلزمنا لتسيير عمل البلدية بالأمور الطارئة والضرورية فقط لخدمة اهل طرابلس وسكانها”.

أضاف: “أناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال الرئيس المكلف ابن طرابلس وزعيمها نجيب ميقاتي ايجاد حل لتسيير العمل البلدي، وتمكين العمال والموظفين في البلدية من مواصلة أعمالهم كالمعتاد خدمة لأهالي طرابلس وسكانها”.

الجدير ذكره أن يمق كان قد أعلن قبل ايام عن “توقف عمل الاليات والورش لعدم توافر المواد الأساسية والمحروقات وقطع الغيار وغيرها، بسبب التأخير وعدم التوقيع على سلفة 2 مليار ليرة لتسيير العمل البلدي، من صندوق البلدية”.