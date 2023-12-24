عودة ينتقد مواقف الدول من الحروب: العالم أصبح مبنيًا على المصالح!

اعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، أنّ “إنسان اليوم يتعامل مع أخيه الإنسان نظرًا إلى “حسبه ونسبه”، أي يحترم الغني والإقطاعي والبورجوازي، ويرذل الفقير والمسكين والضعيف”.

عودة لفت إلى أنّ “العالم أصبح مبنيًا على المصالح، وأصبح الإنسان مسيّرًا بشهواته ورغباته وأناه، يقبل ما يناسب مصلحته ولو على حساب أخيه الإنسان، ويرفض ما لا يتماشى مع تطلعاته”.

أضاف: “حتى الدول، وبشكل خاص تلك التي تحمل تاريخًا عريقًا وإرثًا في الدفاع عن حقوق الإنسان وحريته وكرامته، تسيّرها مصالحها، وإلا كيف تفسر مواقفها من العنف والحروب والنزاعات والسباق إلى التسلح والتجارب النووية وتجارة السلاح والتفاوت في توزيع الثروات”؟