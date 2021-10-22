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عون أعاد قانون تعديل بعض مواد قانون الانتخابات النيابية للبرلمان

22 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 22 - أكتوبر - 2021 6:08 مساءً
ميشال عون

ميشال عون

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أعلن مكتب ​رئيس الجمهورية​، أن ​الرئيس ميشال عون​ “أعاد القانون الرامي الى تعديل بعض مواد ​قانون انتخاب​ أعضاء ​مجلس النواب​ الى البرلمان لإعادة النظر فيه”.

وأوضح الرئيس عون أن “التعديلات الجديدة على ​قانون الانتخاب​ تجاوزت مجرد التوصية وتم فرضها بصورة استثنائية ولمرة واحدة على ​الانتخابات​ المقبلة، تقصير المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات يعرّض العملية الانتخابية لإحجام ناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة، إجراء الانتخابات في آذار المقبل يقصّر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين، ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم السياسي بالاقتراع لممثلين مباشرين لهم، و التعديلات تحرم 10685 مواطنا ًومواطنة من جميع ​الطوائف​ حق الانتخاب لكونهم لن يبلغوا سن الـ21 عاماً في حلول شهر آذار 2022”.

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