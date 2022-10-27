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عون: أغادر رئاسة الجمهورية بعدما قدمت الى اللبنانيين هدية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 27 - أكتوبر - 2022 7:32 مساءً
رئيس الجمهورية ميشال عون

رئيس الجمهورية ميشال عون

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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا وفد “لقاء الاحزاب”، الذي ضم ممثلين عن عدد من الاحزاب اللبنانية.

والقى النائب السابق كريم الراسي كلمة هنأ فيها الرئيس عون على انجاز ترسيم الحدود البحرية الجنوبية الذي تم اليوم، منوها بـ”المواقف التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال ولايته الرئاسية، والتي حفظت للبنان كرامته وسيادته وحقوقه”.

كما القى الوزير السابق محمود قماطي كلمة طالب فيها بإسم الاحزاب المشاركة بالوفد، ب”تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء الولاية الرئاسية، لأن ظروف البلاد لا تسمح بحصول فراغ على مستوى الرئاسة الاولى والسلطة التنفيذية”. واشاد بـ”المواقف التي اتخذها الرئيس عون خلال فترة ولايته وبإنجاز ترسيم الحدود البحرية”.

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد عارضاً “لأبرز المحطات التي مرّت في عهده والعراقيل التي وضعت في طريق مسيرة الاصلاح والتغيير ومكافحة الفساد التي اطلقها”.

واعتبر الرئيس عون انه “يغادر رئاسة الجمهورية بعدما قدم الى اللبنانيين هدية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية”، متمنياً أن “يواصل من سيخلفه في قصر بعبدا استكمال الانجازات التي تحققت، خصوصا في مجال التدقيق الجنائي وغيره من الخطوات الاصلاحية”.

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