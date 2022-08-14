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عون اتصل بالرئيس المصري معزّيًا بضحايا حريق الكنيسة

منذ 34 دقيقة
رئيس الجمهورية ميشال عون

رئيس الجمهورية ميشال عون

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أجرى رئيس الجمهورية العماد “ميشال عون” اتصالًا هاتفيا مساء الأحد 14 آب، بالرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” وقدم له التعازي بضحايا الحريق الذي استهدف كنيسة أبو سيفين في محافظة الجيزة في جمهورية مصر العربية.

وتمنى عون للجرحى الشفاء العاجل. وشكر الرئيس المصري رئيس الجمهورية على تعازيه وأطلعه على ملابسات الحريق.

كذلك اتصل عون بالبابا تواضروس الثاني، بابا الاقباط، معزيًا بضحايا الحريق، سائلًا لهم الرحمة، والشفاء العاجل للجرحى.

واعرب البابا تواضروس الثاني للرئيس عون عن امتنانه للعاطفة التي ابداها تجاه المصاب الأليم الذي أصاب أبناء الطائفة.

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