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عون اتصل بدياب... وإجراءات عملية استثنائية للحدّ من أزمة المحروقات

24 - يونيو - 2021
ميشال عون

ميشال عون

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ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعاً يضمّ وزير المال ووزير الطاقة ريمون غجر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة للبحث في موضوع الدعم على المحروقات.

ودرس الإجتماع اقتراحات لمعالجة أزمة المحروقات وتفادي حصول اي مضاعفات سلبيّة تنعكس على الإستقرار الأمني والمعيشي في البلاد.

هذا واتصل الرئيس عون برئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وتداول معه في النقاط المطروحة لمعالجة أزمة المحروقات وتقرّر اتخاذ إجراءات عملية استثنائية لتمكين مصرف لبنان من القيام بالترتيبات اللازمة للحدّ من تمدد الأزمة بانتظار التشريعات التي تُدرس في مجلس النواب لتوفير الحلول الشاملة للدعم.

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