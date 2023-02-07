عون اتّصل بالأسد: لتجاوز كلّ الاعتبارات والمسارعة لنجدة الشعب السوري

قدّم الرئيس السابق ميشال عون، التعازي لرئيس النظام السوري بشار الأسد بضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب عددًا من المدن والقرى السورية، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، والنجاح في إنقاذ المفقودين.

وأعرب عون خلال اتصال هاتفي بالأسد، عن التضامن مع الشعب السوري الشقيق في محنته سائلاً الله أن تنتهي هذه المأساة في أسرع وقت ممكن.

وفي سياق متصل، دعا عون المجتمع الدولي، وبشكل خاص الدول العربية الشقيقة، إلى تجاوز كل الاعتبارات والمواقف السياسية، والمسارعة إلى نجدة الشعب السوري لا سيما في الأماكن المنكوبة، والمساهمة في أعمال الإنقاذ.

كذلك أعرب عن ألمه للضحايا الذين سقطوا في الزلزال الذي ضرب مدنًا وقرى تركية، متمنيًا الشفاء للجرحى وإنقاذ المفقودين.

من جهة أخرى، يحثّ عون السلطات اللبنانيّة على المضي قدماً بالمبادرات الإنسانية في المساهمة بأعمال الإغاثة في كل من سوريا وتركيا وحشد أقصى الإمكانات المتاحة لهذه الغاية.