الثلاثاء 16 رجب 1444 ﻫ - 7 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عون اتّصل بالأسد: لتجاوز كلّ الاعتبارات والمسارعة لنجدة الشعب السوري

منذ 42 دقيقة
ميشال عون

ميشال عون

A A A
طباعة المقال

قدّم الرئيس السابق ميشال عون، التعازي لرئيس النظام السوري بشار الأسد بضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب عددًا من المدن والقرى السورية، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، والنجاح في إنقاذ المفقودين.

وأعرب عون خلال اتصال هاتفي بالأسد، عن التضامن مع الشعب السوري الشقيق في محنته سائلاً الله أن تنتهي هذه المأساة في أسرع وقت ممكن.

وفي سياق متصل، دعا عون المجتمع الدولي، وبشكل خاص الدول العربية الشقيقة، إلى تجاوز كل الاعتبارات والمواقف السياسية، والمسارعة إلى نجدة الشعب السوري لا سيما في الأماكن المنكوبة، والمساهمة في أعمال الإنقاذ.

كذلك أعرب عن ألمه للضحايا الذين سقطوا في الزلزال الذي ضرب مدنًا وقرى تركية، متمنيًا الشفاء للجرحى وإنقاذ المفقودين.

من جهة أخرى، يحثّ عون السلطات اللبنانيّة على المضي قدماً بالمبادرات الإنسانية في المساهمة بأعمال الإغاثة في كل من سوريا وتركيا وحشد أقصى الإمكانات المتاحة لهذه الغاية.

    المزيد من أخبار لبنان

    البطريريك لحام
    البطريريك لحام يُعزّي بضحايا الزلزال: لرفع العقوبات عن الشعب السوري
    نقابة المحامين في طرابلس
    محامو طرابلس: لتحرّك دوليّ فوريّ من أجل مساندة ضحايا الزلزال
    الاتحاد العمالي العام
    برقيات تعزية من الاتحاد العمالي إلى رؤساء اتحادات عمال تركيا وسوريا

    الأكثر قراءة

    مركز الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا
    زلزال تركيا - سوريا
    بعد الزلزال المدمر.. الباحث الهولندي "فرانك هوغيربيتس" يحذر من جديد!
    مركز الزلزال كما توقع الباحث "فرانك هوغيربيتس"
    مفاجأة صادمة.. باحث هولندي توقع الزلزال المدمر بتفاصيله قبل أيام!
    زلزال تركيا
    زلزال تركيا - سوريا
    العالم يهتز.. 28 هزة أرضية تضرب عدة مناطق منذ ساعات الصباح