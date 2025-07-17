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عون: الإعتداءات الإسرائيلية مستمرة خلافاً للاتفاق

منذ ساعتين
رئيس الجمهورية جوزاف عون استقبل سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو والوفد المرافق

رئيس الجمهورية جوزاف عون استقبل سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو والوفد المرافق

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استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون، سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو يرافقه الممثل الجديد لفرنسا في لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية الجنرال Valentin Seiler والملحق العسكري الفرنسي في بيروت الكولونيل Bruno Costantin ورئيس أركان الجنرال Seiler الكولونيل Marc Caudrillier.

ورحّب الرئيس عون بالجنرال Seiler، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة في اللجنة التي تتولى مهاما دقيقة لجهة متابعة تطبيق القرار 1701 والاتفاق الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني الماضي.

وأشار الرئيس عون إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية خلافا لهذا الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، لافتا إلى التعاون الوثيق بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل”.

وشكر الجنرال Seiler الرئيس عون على تمنياته، مؤكدا أنه”سيعمل من خلال اللجنة على الحفاظ على الاستقرار في الجنوب”.

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