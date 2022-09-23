الجمعة 27 صفر 1444 ﻫ - 23 سبتمبر 2022 |
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عون تابع تفاصيل غرق الزورق: لتوفير كافة التسهيلات أمام عائلات الضحايا والناجين

منذ 8 دقائق
رئيس الجمهورية ميشال عون

رئيس الجمهورية ميشال عون

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تابع رئيس الجمهورية ميشال عون التفاصيل التي وردت اليه حول حادثة غرق الزورق اللبناني قبالة جزيرة ارواد، واطّلع على آخر ‏المعطيات حول عمليات الانقاذ وتأمين العلاج للناجين منهم في طرطوس، وانتشال عدد من جثث الضحايا. وطلب عون الى الاجهزة ‏المختصة توفير كافة التسهيلات امام عائلات الضحايا والناجين.‏

وكانت أعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع حصيلة ضحايا غرق مركب يقلّ مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل السورية إلى 73 ‏قتيلاً.‏

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير النقل اللبناني، علي حمية، أن حصيلة قتلى غرق قارب المهاجرين ارتفعت إلى 53.‏

وكانت أرقام سابقة أوردتها السلطات السورية تحدثت عن مصرع 34 شخصا وإنقاذ 14 آخرين، من قارب كان يغرق قرب سواحل ‏مدينة طرطوس السورية.‏

وغادر القارب ميناء مدينة المنية شمالي لبنان قبل أيام، وفق ما ذكر الناجون للسلطات السورية، مشيرين إلى أن الركاب كانوا من ‏جنسيات مختلفة.‏

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