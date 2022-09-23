عون تابع تفاصيل غرق الزورق: لتوفير كافة التسهيلات أمام عائلات الضحايا والناجين

تابع رئيس الجمهورية ميشال عون التفاصيل التي وردت اليه حول حادثة غرق الزورق اللبناني قبالة جزيرة ارواد، واطّلع على آخر المعطيات حول عمليات الانقاذ وتأمين العلاج للناجين منهم في طرطوس، وانتشال عدد من جثث الضحايا. وطلب عون الى الاجهزة المختصة توفير كافة التسهيلات امام عائلات الضحايا والناجين.
وكانت أعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع حصيلة ضحايا غرق مركب يقلّ مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل السورية إلى 73 قتيلاً.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير النقل اللبناني، علي حمية، أن حصيلة قتلى غرق قارب المهاجرين ارتفعت إلى 53.
وكانت أرقام سابقة أوردتها السلطات السورية تحدثت عن مصرع 34 شخصا وإنقاذ 14 آخرين، من قارب كان يغرق قرب سواحل مدينة طرطوس السورية.
وغادر القارب ميناء مدينة المنية شمالي لبنان قبل أيام، وفق ما ذكر الناجون للسلطات السورية، مشيرين إلى أن الركاب كانوا من جنسيات مختلفة.