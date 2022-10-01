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عون تسلّم من شيا رسالة هوكشتاين حول ملف الترسيم... إليكم التفاصيل

منذ 36 دقيقة
عون - شيا

عون - شيا

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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا، وتسلم منها رسالة خطية من الوسيط الاميركي ‏اموس هوكشتاين حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية‎.‎

كما اتصل عون برئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتشاور معهما في عرض الوسيط الأميركي وفي كيفية ‏المتابعة لإعطاء ردّ لبناني في أسرع وقت ممكن.‏

وأفادت “الجديد” بأن المقترح الاميركي النهائي الذي صاغه آموس هوكشتاين حول ترسيم الحدود البحرية فيه فصل تام بين الترسيم ‏البحري والبري واتفاق بعدم انسحاب اي نقطة بحرية يتفق عليها على اي نقطة برية تؤثر على ترسيم الحدود البرية لاحقا‎.‎

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