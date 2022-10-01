عون تسلّم من شيا رسالة هوكشتاين حول ملف الترسيم... إليكم التفاصيل

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا، وتسلم منها رسالة خطية من الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
كما اتصل عون برئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتشاور معهما في عرض الوسيط الأميركي وفي كيفية المتابعة لإعطاء ردّ لبناني في أسرع وقت ممكن.
وأفادت “الجديد” بأن المقترح الاميركي النهائي الذي صاغه آموس هوكشتاين حول ترسيم الحدود البحرية فيه فصل تام بين الترسيم البحري والبري واتفاق بعدم انسحاب اي نقطة بحرية يتفق عليها على اي نقطة برية تؤثر على ترسيم الحدود البرية لاحقا.