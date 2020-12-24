عون تلقى برقيات تهنئة بمناسبة عيد الميلاد

تلقى رئيس الجمهورية ميشال عون لمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة، برقيات تهنئة من عدد من رؤساء وقادة الدول، ابرزها من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، جاء فيها: “يسرني بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد 2021 ان ابعث الى فخامتكم بأصدق التهاني القلبية واطيب التمنيات الاخوية.

وأغتنم هذه المناسبة الطيبة كي اعرب لكم عن تطلعنا بكل عزم وامل وتفاؤل الى ان يكون العام الجديد بداية خير لمستقبل افضل، تتحقق فيه طموحاتنا وآمالنا، وتتضافر جهودنا جميعا خلاله لمواجهة التحديات المشتركة، حتى تنعم شعوبنا بعالم يسوده الاستقرار والازدهار، كما اتمنى ان تشهد علاقاتنا الثنائية تطورا في جميع المجالات خلال هذا العام والاعوام القادمة، لما فيه صالح شعبينا وبلدينا الشقيقين.

فخامة الرئيس واخي العزيز، وإنني إذ اجدد لكم التهاني الصادقة بعيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد، أدعو الله العلي القدير ان يمتعكم بدوام الصحة والسعادة والتوفيق، وأن ينعم على شعبكم الشقيق وجميع شعوب امتنا العربية بالمزيد من التنمية والتقدم والرخاء”.

كما تلقى رئيس الجمهورية برقية تهنئة من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، جاء فيها: “يسرنا ان نتقدم لفخامتكم ولشعب لبنان الشقيق بأسمى عبارات التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بحلول اعياد الميلاد المجيدة والعام الميلادي الجديد 2021، متمنين للبنان ولشعبه وشعوب العالم كافة السلام والازدهار”.

وبالمناسبة، تمنى رئيس جمهورية بولندا في برقيته للرئيس عون وللشعب اللبناني “أطيب التمنيات على امل ان يحمل العام الجديد الازدهار والتطور في العلاقات الثنائية بين البلدين والرخاء للعالم اجمع”.

وتلقى الرئيس عون عددا من بطاقات التهنئة ابرزها من العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، رئيس ارمينيا ارمين سركيسيان، الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.