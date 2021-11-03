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عون درس السبل الآيلة لمعالجة الأوضاع المستجدة مع عدد من دول الخليج

3 - نوفمبر - 2021
ميشال عون

ميشال عون

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تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الإتصالات الجارية لمعالجة الأوضاع التي نشأت عن قرار عدد من دول الخليج سحب سفرائها من لبنان والطلب إلى السفراء اللبنانيين فيها مغادرة أراضيها، ورصد ردود الفعل الغربية والدولية.

ودرس السبل الآيلة إلى معالجة الوضع المستجد لا سيما في ضوء اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع عدد من القادة العرب والأجانب على هامش مؤتمر المناخ في غلاسكو.

واطلع الرئيس عون على التقارير الواردة من البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج التي تناولت أوضاع اللبنانيين في عدد من الدول الخليجية.

كما استقبل الرئيس عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وزير العدل القاضي هنري خوري وتداول معه في الأوضاع العامة والمضاعفات المتأتية عن الإجراءات التي اتخذها عدد من دول الخليج في حق لبنان.

وأوضح خوري أن الإتصالات مستمرة لمعالجة ما استجد ويُفترض أن يتبلور الموقف بعد عودة الرئيس ميقاتي من لندن مساء اليوم.

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