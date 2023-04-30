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عون: دول صديقة تسعى إلى نسف لبنان.. وإبقاء النازحين فيه

منذ 55 دقيقة
آخر تحديث: 30 - أبريل - 2023 2:19 مساءً
الرئيس ميشال عون

الرئيس ميشال عون

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كشف الرئيس السابق ميشال عون أنّ “هناك دولًا صديقة تسعى إلى نسف لبنان ولا يريدون مساعدتنا بنتائج النزوح من بطالة وارتفاع معدل الجريمة”.

عون وفي كلمة له في لقاء شعبي نظّمه التيار الوطني الحر في منطقة جزين، قال: “لن أخجل بتسمية أوروبا بأن غالبية دولها تعمل على إبقاء النازحين السوريين في لبنان، والنازحين اليوم هم نازحين أمنيين”.

وأضاف: “نعلم من سبب دخول النازحين إلى لبنان، وكان هناك دول خلف هذا الأمر وقد نبهنا إلى خطورته، ولكن الحكومات المتعاقبة في ذلك الوقت لم تكن على قدر كاف من الوعي”.

كما لفت عون إلى أننا “نسكت اليوم عن جريمة ترتكب بحقّ لاجئين ضعفاء يمنعون اليوم من العودة إلى وطنهم، واليوم يريدون دمج النازحين السوريين باللبنانيين”.

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