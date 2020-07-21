عون طلب من مجلس الوزراء اعتبار الطبيب لؤي إسماعيل شهيداً من شهداء لبنان

رئيس الجمهورية ميشال عون
رئيس الجمهورية ميشال عون

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من مجلس الوزراء اعتبار الطبيب لؤي إسماعيل الذي توفي نتيجة فيروس كورونا في صور شهيداً من شهداء لبنان لأنه سقط وهو يقوم بواجبه الإنساني.

في السياق، وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء حسان دياب قرر مجلس الوزراء، أن يتم اعتبار طواقم الأطباء والممرضين والمسعفين والمتطوعين وجميع العاملين في القطاع الصحي وجميع المراكز الصحية، والذين يصابون جراء عملهم بفيروس كورونا ويتوفون جراء ذلك، شهداء الواجب.

ويعاز إلى منحهم الوسام المناسب بحسب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

والتأم مجلس الوزراء منذ قليل في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون. وسجل لبنان أمس الإثنين وفاة أول طبيب على الأراضي اللبنانية، نتيجة إصابته بفيروس كورونا ومضاعفاته.

انتقل الفيروس إلى لؤي إسماعيل (32 عاماً) من أحد مرضاه، عانى من حرارة خفيفة وبعض ضيق النفس، أدخل على أثرها إلى المستشفى اللبناني الإيطالي في صور حيث يعمل.

مكث في هذا المشفى لأكثر من أسبوع، ومع تدهور حالته تم نقله إلى الوحدة الخاصة بـ”كورونا” في مستشفى النبطية الحكومي. بقي في هذا المشفى لأسبوع آخر، تدهورت صحته مجدداً وعانى من التهاب حاد في الرئة، فتوفى.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
شاهد أيضاً

يمين زارت الاتحاد العمالي: ندافع عن العمال بما تتيحه لنا صلاحياتنا

اعتصامات في عدد من المناطق اللبنانية

بعد تداول خبر إصابته بفيروس كورونا… فراس الابيض يوضح

هبة من 20400 كمامة قدمها مغترب لبناني لوزارة الصحة العامة