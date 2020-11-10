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عون: على المواطنين التجاوب مع الإجراءات التي سوف تتخذ

منذ ساعة واحدة
ميشال عون

ميشال عون

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أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع أن الوضع المترتب عن تفشي وباء “كورونا” اصبح خطراً جداً، وهناك ضرورة لاتخاذ إجراءات تساعد على احتوائه وتخفيف تداعياته، لتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين.

وقال عون: “للتمكن من احتواء الوباء يترتب على المواطنين التجاوب مع الإجراءات التي سوف تتخذ والتزام سبل الوقاية، والتعاون مع الجهات المختصة”.

وأكد عون أن قرار الإقفال الذي سيتخذ سيكون على مستوى الوطن، مع مراعاة بعض القطاعات والمصانع والمؤسسات الاستشفائية لتتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة عليها.

في سياق متصل، كشفت معلومات صحفية أن المجلس الاعلى للدفاع اقرّ الاقفال العام من صباح السبت في 14 تشرين الثاني إلى صباح الاثنين 30 تشرين الثاني والمطار مستثنى اضافة الى قطاعات عدة.

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