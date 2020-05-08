عون في اليوم العالمي للصليب الأحمر: من واجبنا التضامن ومد يد المساعدة

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أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون في ذكرى مؤسس الصليب الاحمر الدولي انه من واجبنا التضامن ومد يد المساعدة والدعم من دون تردد لتواصل هذه الجمعية نشاطها الانساني في خدمة المجتمع.

وأطلق الصليب الأحمر اللبناني لمناسبة الثامن من أيار اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر وككل عام، الحملة المالية السنوية وذلك من خلال كلمة توجّه فيها رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي بالشكر للذين ساندوا الجمعية ودعا إلى مواصلة الدعم والمساندة.