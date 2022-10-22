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عون قلد "بو صعب" وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر

منذ 27 دقيقة
آخر تحديث: 22 - أكتوبر - 2022 5:26 مساءً
الرئيس ميشال عون قلد إلياس بو صعب وسام الأرز الوطني

الرئيس ميشال عون قلد إلياس بو صعب وسام الأرز الوطني

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في مكتبه في قصر بعبدا، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب حيث قلّده وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر، تقديراً لعطاءاته الوطنية في الوزارة والنيابة وللدور الفعال الذي قام به في مسار المفاوضات الاخيرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

واطلع عون من بو صعب على آخر التطورات المتعلقة بالترتيبات المتخذة لترسيم الحدود رسمياً، والزيارة المرتقبة منتصف الاسبوع المقبل للوسيط الأميركي آموس هوكستين الذي سيسلم خلالها رئيس الجمهورية الرسالة الموقعة رسمياً من الولايات المتحدة الأميركية تمهيداً للقاء الناقورة الذي يختم هذه المرحلة من المفاوضات التي سبق وأعلن عون عن موقف لبنان الموحد منها.

وفي نهاية اللقاء، شكر بو صعب رئيس الجمهورية على مبادرته مؤكداً التزامه الدائم العمل لما فيه مصلحة لبنان وخير أبنائه.

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