عون: لبنان حريص على تعزيز العلاقات اللبنانية - المكسيكية

لفت رئيس الجمهورية “ميشال عون” إلى أن “لبنان حريص على تعزيز العلاقات اللبنانية – المكسيكية على مختلف الصعد، لا سيما تبادل الاستثمارات بين رجال الاعمال اللبنانيين والمكسيكيين”، مشيدًا بـ”الدور الذي تلعبه الجالية اللبنانية في المكسيك والمتحدرين من اصل لبناني”.

كلام عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، حاكم ولاية سان لويس بوتوسي المكسيكية “ريكاردو غالاردو كاردونا” وزوجته روث غونزاليس سيلفا، قنصل ارمينيا الفخري في ولاية ميشواكان ورئيس النادي اللبناني في الولاية جاك سركيس سهاكيان ونائب رئيس النادي اللبناني المكسيكي نقولا ابراهيم.

من جهته، أعرب حاكم الولاية عن سعادته لوجوده في لبنان، ناقلاً الى عون “تحيات الرئيس المكسيكي “اندريس مانويل لوبيز اوبرادور”، واشار الى ان زيارته “تندرج في اطار تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، والبحث في التعاون في مجال الاستثمار في ولاية سان لويس بوتوسي، حيث تتوفر فرص كثيرة لاطلاق صناعات ومشاريع انتاجية متنوعة، فضلاً عن قرب الولاية من الحدود الاميركية، ما يعزز القدرة على الانتاج والوصول الى الاسواق الاميركية”، معلنًا عن “تسهيلات كثيرة يمكن ان تقدم الى رجال الاعمال والصناعيين اللبنانيين لتسهيل مهمتهم”.

كذلك، رحّب عون بالحاكم كاردونا، مؤكداً “اهمية تطوير العلاقات بين لبنان والمكسيك في مجالات مختلفة، لاسيما مع وجود جالية لبنانية او من اصل لبناني يزيد عدد افرادها عن 500 الف شخص”، وشدد على ان “التعاون المتبادل في مجال الاستثمارات بين رجال الاعمال اللبنانيين والمكسيكيين يمكن ان يعطي نتائج ايجابية، نظراً للفرص المتوفرة ايضاً في لبنان والتي يمكن الاستثمار فيها”.

وحمّل عون الحاكم تحياته للرئيس المكسيكي وتمنياته له بالنجاح في مسؤوليته الوطنية وفي تطوير العلاقات بين البلدين.