عون: لبنان متمسك بعودة النازحين السوريين الى بلادهم

رئيس الجمهورية ميشال عون
رئيس الجمهورية ميشال عون

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اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أن تعاون الصليب الاحمر الدولي مع “الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً” يساهم بشكل فعاّل في الكشف عن مصير المفقودين منذ العام 1975.

وأكد عون أن لبنان متمسك بعودة النازحين السوريين الى بلادهم، لا سيما الى المناطق السورية الآمنة، والدولة السورية ترحّب بهذه العودة، وتوفر للعائدين الدعم والرعاية الضرورييّن.

كلام عون جاء خلال استقباله رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان كريستوف مارتان، بحضور رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور انطوان الزغبي، والسيدة Meike Groen وناقش معهم موضوع إنشاء “لجنة المفقودين” والخطوات التي ستتخذ، ونوه بإنشاء “الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً”.

بدوره، أشاد مارتان بالدور الذي لعبه الرئيس عون لإنشاء “الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً”، وقال: “البعثة الدولية سوف تساعد الهيئة لتحقيق اهدافها وستدعم عملها”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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