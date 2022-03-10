عون: لبنان ملتزم بتنفيذ القرار 1701.. والانتخابات النيابية في موعدها

يترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا جلسة مجلس الوزراء التي دعا الى عقدها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وعلى جدول اعمالها 18 بندا، ابرزها عرض وزارة الداخلية والبلديات للدراسة حول اعتماد آلية مراكز الاقتراع الكبرى “الميغاسنتر” في الانتخابات النيابية للعام 2022، إضافة الى عرض وزارة العدل لتوصيات اللجنة الوزارية المشكلة للنظر في موضوع مبنى اهراءات القمح في مرفأ بيروت المعرض للسقوط، فضلا عن عرض وزارة المهجرين موضوع تفعيل ملف عودة النازحين السوريين الى ديارهم”.

وكان الرئيس عون استقبل وزير العدل القاضي هنري خوري وعرض معه لشؤون تتعلق بوزارته، إضافة الى المداولات في اللجان الوزارية، لا سيما منها اللجنة التي بحثت في موضوع “الميغاسنتر”. وتطرق البحث أيضا الى الصعوبات التي تواجه عمل المحاكم في الأوضاع المعيشية والاقتصادية الضاغطة.

واستقبل الرئيس عون وزير السياحة المهندس وليد نصار وقنصل لبنان في توسكانا (إيطاليا) شربل شبير وشقيقه بول، وتم عرض المشاريع التي بحثها الوزير نصار خلال زيارته الأخيرة الى فلورنسا، واللقاءات التي عقدها مع المسؤولين الايطاليين للبحث في التعاون السياحي بين البلدين، إضافة الى النشاطات التي يقوم بها القنصل شبير في المجالات الثقافية والسياحية والروحية، ورعايته للجالية اللبنانية في توسكانا.

وقد نوه الرئيس عون بـ”الجهود التي يبذلها القنصل شبير لتعزيز التواصل بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر”، معتبرا ان “مثل هذه الإنجازات تبقي العلاقة قائمة بين اللبنانيين في الخارج ووطنهم الام”.

واستقبل الرئيس عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وبحث معها في الخطوط العريضة للاحاطة التي تنوي تقديمها الى مجلس الامن الدولي في 17 اذار الجاري حول الأوضاع في لبنان وما يتعلق بتنفيذ القرار 1701.

وجدد الرئيس عون للسفيرة فرونتسكا تأكيد “التزام لبنان تنفيذ القرار 1701 ودعم عمل “اليونيفيل” بالتنسيق مع الجيش اللبناني”، كما اكد التزامه “العمل على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 15 أيار المقبل، ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقرار خطة التعافي الاقتصادي والمالي”.

وأعربت السفيرة فرونتسكا عن ارتياحها للدعم الذي تلقاه من رئيس الجمهورية في عملها كمنسقة خاصة للأمم المتحدة في لبنان.