عون لدياب: ابحث أسماء الوزراء المسيحيين مع باسيل

علمت صحيفة “السياسة” الكويتية، أنّ الأيام المقبلة ستشهد تصعيداً من جانب مكونات الطائفة السنية، السياسية والروحية، رفضاً لتكليف حسان دياب “الذي لم يستطع تجاوز الكثير من العقبات التي لا تزال موجودة على طريقه”.

ومن أبرز هذه العقبات، رفض رئيس الجمهورية ميشال عون التخلي عن الوزير سليم جريصاتي، وكذلك رفضه طريقة طرح الحكومة الجديدة التي طرحها دياب، لناحية توزيع الحقائب واختيار الأسماء المرشحة لدخول الحكومة، بعدما طلب الرئيس عون من الرئيس المكلف أن يبحث موضوع الوزراء المسيحيين الذين سيعينون مع الوزير جبران باسيل، لا سيما وأن “التيار الوطني الحر” لا يريدها حكومة اختصاصيين بالكامل، في حين أن “الثنائي الشيعي” يريد الإبقاء على وزارتي المال والصحة من حصته، خلافاً لتوجهات الرئيس المكلف الذي يريد إجراء مداورة شاملة بالحقائب.