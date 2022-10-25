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عون: ما يجري حالياً في تشكيل الحكومة يناقض مبدأ وحدة المعايير

منذ 35 دقيقة
رئيس الجمهورية ميشال عون

رئيس الجمهورية ميشال عون

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أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، في دردشة مع الاعلاميين المعتمدين في قصر بعبدا، “أن تطبيق معايير واحدة في تشكيل الحكومة، هو المدخل الصحيح لإنتاج حكومة فاعلة وقادرة على ادارة شؤون البلاد”.

وقال: “ان ما يجري حاليًا في تشكيل الحكومة يناقض مبدأ وحدة المعايير، فالجهات المشاركة في الحكومة تسمي هي وزراءها، وعندما يأتي دور “التيار الوطني الحر” في عملية التسمية، يصار الى التمسك بالتدخل واختيار هم الوزراء وليس الجهة السياسية المعنية، وهذا امر غير طبيعي ولا يمكن القبول به. فعندما يريد كل فريق ان يختار وزراءه، على الآخرين ان يقبلوا باعتماد معيار واحد للجميع وعدم الاعتراض”.

وعن صلاحيات الحكومة الحالية اذا حصل شغور رئاسي، اوضح رئيس الجمهورية “ان الحكومة ستكون منتقصة الصلاحيات، وبالتالي لا يمكن ان تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة.

وقال: “ان حل الامور بسيط جداً، وقد طلبنا من الرئيس ميقاتي اليوم بأن يساوي الجميع في عملية التشكيل وأن يعود مساء الى قصر بعبدا لإصدار المراسيم.”

وردًّا على سؤال عن تحديد موعد جديد لزيارة الوفد اللبناني لسوريا، أكد الرئيس عون ان السفير السوري أدلى بتصريح حول هذا الموضوع، أكد فيه انه سيصار لاحقاً الى تحديد موعد جديد.

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