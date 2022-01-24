الأثنين 21 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 24 يناير 2022 |
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عون مرحباً بالوزراء: انقطاع جلسات مجلس الوزراء أثّر سلباً على انتظام عمل السلطة الإجرائية

منذ 4 ساعات
ميشال عون

ميشال عون

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بدأت صباح اليوم الإثنين جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.

وفي مستهلّ الجلسة، رحّب الرئيس عون بالوزراء بعد طول انقطاع تجمد خلالها عمل السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء، وان استمر عمل الوزراء افرادياً او عبر اللجان الوزارية.

وقال: “إن انقطاع جلسات مجلس الوزراء اثّر سلباً على انتظام عمل السلطة الإجرائية وزاد في تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد”.

وأشار إلى أنني “سبق ان اكدت على احترام مبدأ فصل السلطات، وما حصل في الأشهر الماضية لم يكن وفقاً لهذه القاعدة الدستورية ما انعكس على الكثير من المطالب الحياتية للمواطنين”.

وأكد عون على انه عندما تكون الحكومة غير مستقيلة، لا يمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة اصدار موافقات استثنائية.

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