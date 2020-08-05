عون: مصممون على السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل في أسرع وقت ممكن
أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون أننا مصممين على السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل في أسرع وقت ممكن ومحاسبة المسؤولين والمقصِّرين وإنزال أشد العقوبات بهم وسنعلن بشفافية نتائج التحقيقات التي ستجريها لجنة التحقيق.
ودعا عون الهيئة العليا للاغاثة إلى تكثيف عملها لإجراء مسح شامل وتقديم التعويضات اللازمة.
وشكر الدول الشقيقة والصديقة وأناشدها الإسراع بمساعدتنا لدعم مستشفياتنا وعائلاتنا المنكوبة وترميم الدمار الذي حصل في الأبنية ومرفأ بيروت خصوصاً أن لبنان يعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
المصدر صوت بيروت إنترناشونال