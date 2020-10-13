عون مع تشكيل حكومة إصلاحات ومكافحة الفساد

وصفت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بالإيجابي.

وأوضحت لـ”الشرق الأوسط” أن “اللقاء اتسم بالوضوح والمصارحة، حيث كانت هناك جولة أفق حول الأوضاع القائمة، وكان تأكيد منهما على التمسك بالمبادرة الفرنسية، خاصة أنها تنادي بثلاثة أمور أساسية، هي الإصلاحات ومبادرة مواجهة الفساد والتدقيق الجنائي”.

وفي رد على سؤال عما إذا كان عون الذي طالما طالب بحكومة تكنو – سياسية يؤيد مبادرة الحريري، قالت المصادر، “الرئيس عون مع تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، تكون مضمونة لجهة نيلها ثقة مجلس النواب، حتى تستطيع العمل ومواجهة التحديات المنتظرة والإصلاحات ومكافحة الفساد وغيرها”.