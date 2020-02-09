عون: نريد جزءاً من الـ25 مليار دولار التي تكبّدها لبنان جرّاء النزوح السوري

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون لمجلة “Valeurs actuelles” الفرنسية، أن “محاربة الفساد جزء من برنامج عملنا وسنعمل بشكل وثيق مع شركائنا الدوليين لاستعادة الأموال المنهوبة”.

وأشار الى اتخاذ “الإجراءات كافة لإعادة النهوض، والمعاناة الراهنة تفوق طاقة تحمّل دول كبرى لها”، مضيفاً، “لسنا بحاجة الى مساعدة استثنائية، بل لنا الحق في استعادة جزء من الـ 25 مليار دولار التي تكبّدها لبنان جرّاء النزوح السوري إليه”.

وقال عون: “لا نفهم الموقف الغربي الرافض لعودة النازحين السوريين الى ديارهم، ومن المستحيل أن يقع لبنان فريسة التجاذبات الإيرانية – الأميركية”، مشيراً أنه “ولا مرة اعتدى لبنان على اسرائيل في حين انّها احتلت جنوب لبنان وهي عاودت اعتداءها في العام 2006 وخسرت الحرب ضدنا”.

وختم مؤكداً ان “العلاقات اللبنانية- الفرنسية راسخة وثابتة، ونحن حافظنا دوماً على أطيب العلاقات معها، وهي قامت بما هو بمقدورها”.