السبت 3 ذو الحجة 1443 ﻫ - 2 يوليو 2022 |
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عون: نستبشر خيراً من عودة العرب

منذ ساعة واحدة
رئيس الجمهورية ميشال عون

رئيس الجمهورية ميشال عون

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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون وزير خارجية الكويت الشيخ الدكتور ناصر المحمد الصباح ناقلاً إليه رسالة من ولي العهد ودعوة لزيارة الكويت.

وقال الرئيس عون: “لبنان متعلق بعلاقاته الأخوية مع الأشقاء العرب لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي. واللبنانيون يستبشرون خيراً دائماً من عودة العرب إلى لبنان، والحكومة ملتزمة اتخاذ إجراءات تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي”.

من جهته أكّد وزير خارجية الكويت: “أنقل شكر وامتنان وعرفان القيادة الكويتية للتجاوب مع المبادرة الكويتية، والاجتماع التشاوري العربي يعكس أهمية وجود لبنان كمؤسس لجامعة الدول العربية ودوره المحوري”.

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