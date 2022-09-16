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عون وقّع مرسومين بإعطاء سلفتي خزينة إلى هيئة "أوجيرو"

منذ 34 دقيقة
أوجيرو

أوجيرو

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وقّع رئيس الجمهورية العماد “ميشال عون” بعد ظهر الجمعة 16 أيلول، المرسوم رقم 10109 تاريخ 16 أيلول 2022 القاضي بإعطاء سلفة خزينة لصالح هيئة “أوجيرو” بقيمة 96 مليار و115 مليون و617 الف ليرة لبنانية.

ومن شأن هذه السلفة إعطاء العاملين في هيئة “أوجيرو” المساعدة الاجتماعية، وقيمة تعديل بدل النقل اليومي وبدل الانتاجية لغاية نهاية العام 2022، انفاذًا للقوانين والمراسيم وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.

كذلك، وقّع عون المرسوم رقم 10110 تاريخ 16 أيلول 2022 القاضي بإعطاء سلفة خزينة إلى هيئة “أوجيرو” بقيمة 128 مليار ليرة لبنانية، لإعطاء العاملين في الهيئة الزيادة التي أقرّها المرسوم الرقم 9129 تاريخ 12/5/2022، إضافةً إلى سلفة على حساب غلاء المعيشة لجميع العاملين في هيئة “أوجيرو”.

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