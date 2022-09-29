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عون يأمل بانتخاب رئيس يكمل مسيرة الإصلاح التي بدأت منذ ست سنوات

منذ 43 دقيقة
آخر تحديث: 29 - سبتمبر - 2022 4:03 مساءً
ميشال عون

ميشال عون

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تابع رئيس الجمهوريّة ميشال عون وقائع الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية التي انعقدت في مجلس النواب، مبديا ارتياحه لانطلاق مسار العملية الانتخابية في أجواء من الديمقراطية التي لطالما ميزت النظام اللبناني على مر السنوات.

وأعرب عون عن امله في ان تتوالى الجلسات الانتخابية ضمن المهلة الدستورية ليتمكن النواب من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يكمل مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد التي بدأت منذ ست سنوات، اضافة الى مواجهة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها المواطنون.

في سياق آخر، تلقى عون برقية من قداسة الحبر الاعظم البابا فرنسيس شكره فيها على تعزيته بوفاة الكاردينال انجلو سودانو، صديق لبنان.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد أعلن أن نتيجة فرز الأصوات اليوم في مجلس النواب جاءت كالآتي:

– ورقة بيضاء: 63

– أسماء أخرى: 12الخميس

– ميشال معوض: 36

– سليم إده: 11

ومن بين الأسماء الأخرى التي تعتبر ملغاة، صوت لمهسا أميني، الشابة الإيرانية التي قتلتها السلطات الإيرانية، وصوت واحد لنهج رشيد كرامي.

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