عون يرد على مغالطات الحريري: الاعتراض على تفرده بتسمية الوزراء وخصوصاً المسيحيين

أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ما إعتبره “مغالطات وردت في بيان المكتب الإعلامي للرئيس المكلف سعد الحريري عن مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون”. وجاء في بيان مكتب الاعلام ما يلي:

“إنّ اعتراض الرئيس عون قام على طريقة توزيع الحقائب على الطوائف ولم يجر البحث في الأسماء المقترحة. وكذلك اعترض الرئيس عون على تفرد الرئيس الحريري بتسمية الوزراء وخصوصاً المسيحيين من دون الاتفاق مع رئيس الجمهورية، والرئيس عون لم يطرح يوماً أسماء حزبيين مرشحين للتوزير ولم يسلّم الرئيس المكلف لائحة أسماء”.

وأضاف البيان: “الصيغة الأخيرة التي طرحها الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة تختلف عن الصيغ التي سبق ان تشاور في شانها مع الرئيس عون. والرئيس عون طرح التشاور مع رؤساء الكتل النيابية وكان همه الوصول الى حكومة قادرة على مواجهة الظروف بعيداً عن العناد وتحريف الحقائق”.