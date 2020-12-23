عون يسحب “هدية” الحكومة الميلادية

يبدو أن الأجواء التفاؤلية لم تعد مثل قبل كما وأنه من المستبعد أن تلد الحكومة قريباً. على الأثر، قال مصدر مقرّب من رئيس الجمهورية ميشال عون: “لا تغرقوا الناس بالتفاؤل كثيراً فنحن لا ننتظر إيجابية في موضوع تأليف الحكومة”.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الدفاع حُسمت لفريق رئيس الجمهورية، وهناك استحالة بقبول اسناد وزارة العدل الى حصة عون أيضاً. وأوضحت المصادر أن الايجابية في الملف الحكومي لن تؤدي الى تشكيل الحكومة قبل الميلاد.

في سياق متصل، كانت الأجواء الصحفية صباحاً تفاؤلية، إذ رأت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انّ الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري لم يكن مضطرّاً إلى بَث هذا الجو التفاؤلي لو لم يستند إلى معطيات تفاؤلية ووقائع صَلبة، لأنّ الرأي العام اللبناني مَلّ من الوعود التي سرعان ما تَتبخّر.

ولكن يبدو انّ ما بين حَصر نقاط الخلاف بواسطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وبين تَعهّد حزب الله بأنه سيكون حصّته ضمن الثلث المعطّل، سَلكت الأمور مسارها، إنما يبقى 3 ملفات أساسية:

ـ الملف الأول: تسمية الوزراء المسيحيين الذين يتمسّك العهد بتسميتهم، ويرفض أي مساومة في هذا الأمر كما يعلن ويصرِّح.

ـ الملف الثاني: الحقائب الوزارية وما إذا كان سيتمكّن من انتزاع وزارتي العدل والداخلية، وهل يقبل الحريري بالتنازل عن وزارة الداخلية؟

ـ الملف الثالث: يتّصِل بالعلاقة بين الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، وهذه العقدة توازي في حد ذاتها العقدة الحكومية، إلا إذا كانت وساطة البطريرك نجحت في التقريب بينهما أيضاً في ظل الحديث عن سَعي لِجَمعهما في بكركي.