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عون يطالب بالمستندات التي دفعت الخزانة الأميركية لفرض العقوبات على باسيل

منذ 4 دقائق
ميشال عون

ميشال عون

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طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الخارجية شربل وهبه الحصول على الأدلة والمستندات التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية الى توجيه اتهامات الى النائب جبران باسيل وضرورة تسليم المستندات الى القضاء اللبناني لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال توافر أي معطيات.

وكانت قد فرضت وزارة الخزانة الاميركية أمس عقوبات على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وذلك ضمن قانون ماغنيتسكي.

وقل وزير الخزانة الأميركية: الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني “الممثل في باسيل” ساعد في تقويض أساس وجود حكومة فعالة.

وأكد مسؤول أميركي كبير في الادارة الاميركية لوكالة رويترز، أن “العقوبات على باسيل بتهم سوء التعامل مع الأموال العمومية وتقاضي رشاوى”. مضيفا أن دعم باسيل لحزب الله هو الدافع لتحرك أميركا لمعاقبته، بالإضافة إلى استغلاله لمنصبه كوزير للطاقة والمياه.

ولفت المسؤول الأميركي أن أميركا ستواصل محاسبة السياسيين اللبنانيين الفاسدين

وتهدف هذه العقوبات إلى تقويض سطوة حزب الله في لبنان، وستشمل العقوبات تجميد أرصدته المصرفية الشخصية.

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