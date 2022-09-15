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عون يقرّر منح فرقة "ميّاس" وسام الاستحقاق اللبناني المذهب

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2022 12:07 مساءً
الرئيس ميشال عون

الرئيس ميشال عون

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أجرى رئيس الجمهورية العماد “ميشال عون” اتصالاً هاتفياً بمدرب فرقة “ميّاس” اللبنانية “نديم شرفان”، وهنّأه على الفوز الذي حققته الفرقة في برنامج الاستعراض العالمي America’s Got Talent، معربًا عن “سعادته بهذا الانجاز العالمي”، وطلب منه نقل تهانيه الى اعضاء الفرقة وسائر العاملين فيها.

وأبلغ الرئيس عون شرفان عن قراره منح فرقة “ميّاس” وسام الاستحقاق اللبناني المذهب، “تقديراً لعطاءاتها الفنية ونجاحها”.

بدوره، شكر شرفان عون على مبادرته، واعداً بنقل تحياته وتهانيه الى جميع اعضاء الفرقة.

وكان عون قد هنّأ على صفحته الخاصة على موقع “تويتر” الفرقة وكتب الآتي: ” فوز فرقة “ميّاس” بأهم برامج المواهب العالمية، مدعاة فخر للبنانيين واعتزازهم. هنيئاً لشابات “ميّاس” ومدربهم وسائر مسؤولي هذه الفرقة، وشكراً لجهودكم وابداعكم لانكم زرعتم الأمل والضوء في قلوبنا جميعا”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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