عون يكرّم الصليب الأحمر اللبناني

كرّم رئيس الجمهورية العماد “ميشال عون” جمعية الصليب الأحمر اللبناني على “التضحيات الإنسانية والجهود التي بذلتها في مختلف الفترات التي مرت على لبنان”، ومنحها وسام الأرز الوطني من رتبة الاستحقاق اللبناني الفضي ذو السعف.

وسلّم عون، بعد ظهر اليوم، الوسام إلى نائبة رئيسة الصليب الأحمر “ميريام غندور”، في حضور أعضاء الهيئة التنفيذية للجمعية، وهم: قصي شرف الدين، روزي بولس، أمينة بري فواز، رجا عساف، سامر بو نادر، طوني الزغبي، غسان حنا وجورج الكتاني.

عون أشاد بـ “التضحيات التي قدمها الصليب الأحمر، رئيسًا وعناصر ومتطوعين عبر حضورهم الدائم باندفاع على مستوى كامل الوطن وفي مواجهة مختلف الأزمات، لا سيما لجهة الجهود المضاعفة التي بذلوها في التصدي لفيروس كورونا ومساعدة الأهالي بعد انفجار مرفأ بيروت”.

كما حيّا “شهداء الصليب الأحمر اللبناني وجرحاه، الذين لم تمنعهم المخاطر من تلبية نداء وطنهم لإنقاذ أرواح غيرهم من دون أي تردد أو تمييز”.

وردت غندور شاكرة لـ”الرئيس عون مبادرته”، لافتةً إلى أن “الرئيس عون هو الرئيس الفخري للجمعية وداعمها لها، من خلال مطالبته الدائمة بإعطاء مسعفيها أبسط حقوقهم وتوفير الدعم اللازم لهم ليتمكنوا من الاستمرار في عطائهم”.