عون يكلف وفداً بالتوجه الى دمشق لمناقشة ترسيم الحدود

كلف الرئيس ميشال عون، الياس بو صعب، التوجه الى دمشق الاسبوع المقبل مع وفد يضم الوزراء ابو حبيب وحمية واللواء ابرهيم ومسؤولين آخرين لفتح النقاش في موضوع ترسيم الحدود البحرية مع سوريا.

ذلك، على ان يستقبل لبنان ايضا وفدا قبرصيا يناقش ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مسؤول لبناني أن الرئيس ميشال عون والرئيس السوري بشار الأسد بحثا (السبت 22-10-2022) ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين بلديهما.

وثار نزاع على الحدود البحرية المشتركة بينهما العام الماضي بعد أن منحت سوريا ترخيصا لشركة طاقة روسية لبدء عمليات تنقيب بحري في منطقة يقول لبنان إنها تابعة له. وجرت عدة اكتشافات للغاز في شرق البحر المتوسط.

وقال عون في وقت سابق إن ترسيم الحدود سيكون التالي بعد أن اتفق لبنان على حدوده البحرية الجنوبية مع إسرائيل، العدو القديم، بعد محادثات غير مباشرة بوساطة أمريكية على مدى سنوات.

وقال المسؤول اللبناني لرويترز بعد محادثات، السبت إن عون أبلغ الأسد أن لبنان حريص على “بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم حدودها البحرية الشمالية”.

وذكرت إذاعة شام إف إم السورية أن تفاصيل الترسيم لم تناقش بعد وأن الأسد اقترح إجراء محادثات مباشرة عبر وزارتي خارجية البلدين.