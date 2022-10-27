عون يوقع: إنجاز ملف ترسيم عمل تقني ولا يملك أبعاد سياسية

وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون رسالة تحمل موافقة لبنان على مضمون الرسالة الأميركية، عن نتائج المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية.

وقال الرئيس عون إنّ “إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عملٌ تقني ليست له أي أبعاد سياسية أو مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية للبنان في علاقاته مع الدول”.

هذا وكان الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين قد وصل الى بعبدا صباح اليوم الخميس 27\10\2022، وسلم الرئيس عون رسالة اميركية رسمية في ما يتعلق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ليخرج هوكشتاين لاحقاً ويعلن عن ان هذا اليوم هو تاريخي بعد توصل البلدين الى اتفاق الترسيم.

وقال هوكشتاين بعد لقائه عون في قصر بعبدا: “نعيش يوماً تاريخيًّا بعد التوصل إلى اتفاق من شأنه توفير الإستقرار على جانبَي الحدود”، لافتاً إلى أنّ “اتفاق ترسيم الحدود البحرية سيشكّل نقطة تحوّل في الاقتصاد اللبناني وسيشعر به المواطن قريباً”.