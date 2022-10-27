الخميس 2 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 27 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عون يوقع: إنجاز ملف ترسيم عمل تقني ولا يملك أبعاد سياسية

منذ 32 دقيقة
رئيس الجمهورية ميشال عون

رئيس الجمهورية ميشال عون

A A A
طباعة المقال

وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون رسالة تحمل موافقة لبنان على مضمون الرسالة الأميركية، عن نتائج المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية.

وقال الرئيس عون إنّ “إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عملٌ تقني ليست له أي أبعاد سياسية أو مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية للبنان في علاقاته مع الدول”.

هذا وكان الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين قد وصل الى بعبدا صباح اليوم الخميس 27\10\2022، وسلم الرئيس عون رسالة اميركية رسمية في ما يتعلق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ليخرج هوكشتاين لاحقاً ويعلن عن ان هذا اليوم هو تاريخي بعد توصل البلدين الى اتفاق الترسيم.

وقال هوكشتاين بعد لقائه عون في قصر بعبدا: “نعيش يوماً تاريخيًّا بعد التوصل إلى اتفاق من شأنه توفير الإستقرار على جانبَي الحدود”، لافتاً إلى أنّ “اتفاق ترسيم الحدود البحرية سيشكّل نقطة تحوّل في الاقتصاد اللبناني وسيشعر به المواطن قريباً”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الجمارك اللبنانية
    مديرية الجمارك تنفي ما يتم تداوله عن وقف تصفية الرسوم الجمركية على 1507 ليرة
    قيادة الجيش
    الجيش يتسلم الدفعة الثالثة من الهبة المالية القطرية
    الامن العام
    الامن العام يواكب عودة النازحين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الفنان فارس كرم
    بالفيديو والصورة: فارس كرم يُرزق بابنه الثاني... "ما أعظم نعمتك يا رب"
    فيديو.. امرأة مفقودة عُثر عليها في بطن ثعبان ضخم في إندونيسيا
    بالفيديو.. صاحبة الصور "المرعبة" تكشف عن وجهها الحقيقي على محطة إيرانية