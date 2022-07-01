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عون يوقع مراسيم ترقية ضباط في الأسلاك العسكرية

منذ 57 دقيقة
الرئيس ميشال عون

الرئيس ميشال عون

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وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون بعد ظهر اليوم مراسيم ترقية عدد من الضباط في الاسلاك العسكرية وأحيلت للنشر وفقاً للأصول. والمراسيم هي:

– المرسوم الرقم 9598 تاريخ 1 تموز 2022 القاضي بترقية ضباط في المديرية العامة لأمن الدولة لرتبة أعلى.

– المرسوم الرقم 9599 تاريخ 1 تموز 2022 القاضي بترقية ضباط في الجيش لرتبة أعلى.

– المرسوم الرقم 9600 تاريخ 1 تموز 2022 القاضي بترقية ملازمين في الجيش إلى رتبة ملازم أول اعتباراً من 1/8/2022.

– المرسوم الرقم 9601 تاريخ 1 تموز 2022 القاضي بترقية ضباط في قوى الامن الداخلي لرتبة أعلى اعتباراً من 1/7/2022.

– المرسوم الرقم 9602 تاريخ 1 تموز 2022 القاضي بترقية ضباط في الامن العام لرتبة أعلى.

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