عون يوقع مرسوم زيادة بدل النقل

وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المرسوم 9849 تاريخ 12 آب 2022 القاضي بتحديد قيمة بدل النقل اليومي الذي يتوجب على صاحب العمل دفعه للأجير عن كل يوم حضور فعلي إلى مركز العمل بـ95 ألف ليرة لبنانية.

وسيعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

كما واستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، واطلع منه على شؤون وزارته واوضاع الجامعة اللبنانية ونتائج زيارته لدولة قطر.

واستقبل عون الرئيس السابق للمجلس الدستوري القاضي الدكتور عصام سليمان وعرض معه لشؤون دستورية.

على صعيد آخر، منح الرئيس عون المحامي الاميركي من اصل لبناني ادوار توفيق سعادة وسام الاستحقاق اللبناني الفضي تقديرا للنجاحات التي حققها في الولايات المتحدة الاميركية والمناصب القضائية التي حلّ فيها “بفعل عصاميته واصراره وثباته والقيم التي حملها معه من بلده”.

وخلال تقليد سعادة الوسام في حضور الدكتور ناجي حايك، اشاد الرئيس عون بـ”المحامي اللامع والقانوني الرصين الذي يوازي بين اهمية تطبيق القانون والعمل بوحي روحيّته لضمان وصول الحق الى صاحبه بأكثر قدر ممكن من الانسانية، لا سيما وأنه كان طوال حياته منتفضاً على الظالمين اينما كانوا وقد كانت له مواقف مميزة من كل انواع الاحتلال لا سيما في لبنان”.