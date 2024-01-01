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جوزيف عون: صمود عناصرنا في الجنوب وأداء مهماتهم "يطمأن اللبنانيين"

منذ 15 دقيقة
قائد الجيش جوزاف عون

قائد الجيش جوزاف عون

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تفقّد قائد الجيش العماد جوزاف عون، اليوم الاثنين، قيادة فوج التدخل الخامس في كفردونين حيث اطّلع على المهمات المنفَّذة في سياق التطورات عند الحدود الجنوبية.

كما التقى الضباط والعسكريين وقدم لهم التعزية بالرقيب عبد الكريم المقداد الذي استشهد جرّاء تعرّض مركز عسكري تابع للجيش في العديسة الجنوب للقصف من قبل الجيش الإسرائيلي بتاريخ 5 /12 /2023، إلى جانب إصابة عدد من العسكريين.

واعتبر أن “صمود عناصر الفوج وسائر الوحدات المنتشرة في الجنوب أمام التحديات الراهنة مهم لأبناء المنطقة مشيدًا بتضحياتهم”.

ولفت إلى أن “تفانيهم مع رفاقهم في أداء مهماتهم طمأن اللبنانيين خلال الأعياد”.

بعدها انتقل إلى قيادة وحدة احتياط قائد اليونيفيل في دير كيفا حيث التقى وزير الجيوش الفرنسية Sébastien Lecornu الذي كان في زيارة للوحدة.

ونوّه العماد عون بجهود عناصر الوحدة وسائر عناصر اليونيفيل، واحترافهم وتضحياتهم في أداء الواجب، مشددًا على “أهمية التعاون بين الجيش واليونيفيل ضمن إطار القرار ١٧٠١، بخاصة خلال الظروف الاستثنائية الحالية”.

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