عويدات: عودة البيطار غير قانونية وأحضر جلسة لمجلس القضاء الأعلى بشرط

التقى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.

وقال عقب اللقاء: “المحقق العدلي في جريمة مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار تجاهلنا واعتبرنا مش موجودين كنيابة عامة ونحنا كمان منعتبره مش موجود”.

وأشار عويدات إلى أنه “ليس صحيحاً أنني سأدّعي على البيطار وهذا الأمر غير وارد والاخير يده مكفوفة وقرار عودته إلى العمل غير قانوني”.

وختم: “إذا عقدت جلسة لمجلس القضاء الأعلى سأحضرها بشرط ألا يكون ملف تفجير 4 آب بنداً وحيداً في الجلسة”.

يذكر أنه ادعى البيطار على عويدات في قضية انفجار مرفأ بيروت، ليرد الأخير بالقول: “حضرة المحقق العدلي المكفوفة يده”.

وجاء فيه: “إن استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان… بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد لكم ايها السامعون”.