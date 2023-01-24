عويدات يرد على البيطار: "بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد"!

بعد ادعاء القاضي طارق البيطار على النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات في قضية انفجار مرفأ بيروت توجّه الاخير بكتاب إلى القاضي طارق البيطار، متوجها إليه بالقول: “حضرة المحقق العدلي المكفوفة يده”.

وجاء فيه: “إن استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، … بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد لكم ايها السامعون”.

هذا وحدد المحققُ العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مواعيد لاستجواب المدعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت واستدعاهم إلى جلسات تعقد في الأوقات الآتية:

-غازي زعيتر ونهاد المشنوق (٦ شباط المقبل)

-رئيس الحكومة السابق حسان دياب (٨ شباط المقبل)

-المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا (١٠ شباط المقبل)

-أسعد الطفيلي رئيس المجلس الاعلى للجمارك السابق وعضو مجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي (١٣ شباط المقبل)

-العميدان المتقاعدان في الجيش جودت عويدات وغرز الدين ومدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر (١٥ شباط)

-قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي (١٧ شباط)

-النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري (٢٠ شباط)

-القاضيان جاد معلوف وكارلا شواح (٢٢ شباط)