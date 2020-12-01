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عويدات يستمع الى إفادة فهمي غداً

منذ 36 دقيقة
وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي

وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي

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يستمع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات غدا الأربعاء 2 كانون الأول الحالي الى إفادة وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي في حكومة تصريف الأعمال حول ما أدلى به، في حديث تلفزيوني عبر قناة Mtv، في حق القضاة.

كما يستمع عويدات الى إفادة مقدم البرنامج الإعلامي مارسيل غانم الذي لم يُبلغ بعد بموعد وتاريخ الإستدعاء.

يذكر أنه بعد تصريح وزير الداخلية، أوضح مجلس القضاء الاعلى في بيان ان “ما صدر في حق القضاء والقضاة غير مقبول وغير مسموح به بتاتا وغير صحيح لا سيما ممن يفترض به العمل على بناء الدولة والمؤسسات، علما ان القضاء يقوم بجزء كبير من المهام الملقاة على عاتقه في ظروف اكثر من صعبة وينتظر مؤازرة من السلطات والمؤسسات كافة”.

بدوره، رد نادي قضاة لبنان على فهمي في بيان جاء فيه: “يطيب لوزير ‘القتيلين’، المقصر في حماية قصور العدل وحراستها ما سمح بإدخال قنبلتين إلى قصر عدل بيروت وفرار المساجين من نظارة قصر عدل بعبدا، صاحب القرارات المرتجلة، منكراً دور المحامين في تسيير مرفق العدالة، التطاول المستمر على السلطة القضائية”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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