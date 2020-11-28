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عيراني: لعدم إقفال الأسواق من جديد

منذ ساعتين
الجيش اللبناني في الأسواق اللبنانية

الجيش اللبناني في الأسواق اللبنانية

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أوضح رئيس جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح سامي عيراني أننا امتثلنا منذ البداية لقرارات وزارة الداخلية والبلديات بالاغلاق الجزئي. واعتبر في حديث تلفزيوني أن القرار كان خاطئا فمن جهة محلات مقفلة ومن الجهة المقابلة مفتوحة.

وتمنى عيراني على المعنيين عدم إقفال الأسواق من جديد بسبب الأزمة الإقتصادية فالتجار يصرّفون بضائعهم المكدسة. كما دعا جميع التجار الاستمرار بالإلتزام بالارشادات الصحية.

وأكد فهمي في وقت سابق أن “وزارة الداخلية لا علاقة لها بالتوصيات التي تصدر عن اللجنة المختصة بكورونا فرئاسة الحكومة تحيلها الى الداخلية لتنفيذها”.

وكشف أنه سيكون هناك فتح تدريجي ابتداء من الاثنين لبعض القطاعات وخاصة للمياومين وأصحاب المهن الحرة.

وأشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي أنه وضع الراعي “في جو الوضع الأمني ووباء “كورونا”، ووضع المستشفيات والتعليمات والتعميم الذي صدر عن وزارة الداخلية، بالاضافة الى الإيجابية التي لمسناها من المواطنين”، كاشفاً أنه “من اليوم حتى يوم الجمعة، وبناءً على عدد الإصابات، قد نُعيد فتح بعض المصالح”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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