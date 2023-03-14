غابرييل من السراي: لرئيس نظيف الكفّ.. وطالبنا الحكومة بالتحرّك

أشار السفير السابق إدوارد غابرييل من السراي الحكومي، إلى أنّ اللقاء “كان جديًا مع الرئيس نجيب ميقاتي وهذه ثالث زيارة لنا خلال سنة إلى لبنان”.

غابرييل وبعد لقائه ميقاتي مع وفد من “مجموعة العمل الأميركي من أجل لبنان” (تاسك فورس فور ليبانون)، في حضور سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا، قال: “لقد عبّرنا عن إحباطنا لرؤيتنا التحرّك الضئيل في قضايا مهمة جدًا للشعب اللبناني الذي يعاني من عدم وجود المياه والكهرباء ومن انخفاض القدرة الشرائية لليرة اللبنانية إذ لم يعد بإمكانه دفع فواتيره، إضافة إلى أنّ القطاع الصحي يعاني والقطاع التربوي يعاني أيضًا والشعب يغادر البلد”.

وأضاف: “عبرنا عن رأينا اليوم للحكومة وطالبناها بالتحرك الآن. وبحثنا مع الرئيس ميقاتي في الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي، وقدمنا له اقتراحات عديدة عن كيفية كسر الجمود، ومعالجة المسائل بالنسبة لصغار المودعين من أجل استعادة أموالهم، وإتمام الإصلاحات وإيجاد اتفاق وتسوية مع الكتل البرلمانية في هذا الاطار. وشجعنا رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة الذين التقيناهم على إيجاد وسائل للقاء معًا بسرعة، وتحضير حوار من أجل تمرير حزمة الإصلاحات في أسرع وقت ممكن. بالطبع إن انتخاب رئيس أمر مهم جدًا، تحدثنا به مع رئيس المجلس نبيه بري حول هذا الأمر”.

وتابع: “توافقنا الرأي. والوقت الآن هو من أجل فتح حوار حول مرشحين يمكنهم تأمين نصاب فيمكن عندها انتخاب رئيس متمكن، نظيف الكف وإصلاحي. نتمنى أن يكون لحوارنا اليوم كجهة لبنانية أميركية تأثير، ونحن نتوجه للشعب اللبناني بأنّه ليس لوحده وأننا لن نستسلم. نحن إلى جانبكم حتى يتمكن لبنان من تخطي هذا الوضع. كما نتطلع للعمل مع الشعب اللبناني والمجتمع المدني”.