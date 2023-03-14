الثلاثاء 22 شعبان 1444 ﻫ - 14 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غابرييل من السراي: لرئيس نظيف الكفّ.. وطالبنا الحكومة بالتحرّك

منذ ساعتين
السراي الحكومي

السراي الحكومي

A A A
طباعة المقال

أشار السفير السابق إدوارد غابرييل من السراي الحكومي، إلى أنّ اللقاء “كان جديًا مع الرئيس نجيب ميقاتي وهذه ثالث زيارة لنا خلال سنة إلى لبنان”.

غابرييل وبعد لقائه ميقاتي مع وفد من “مجموعة العمل الأميركي من أجل لبنان” (تاسك فورس فور ليبانون)، في حضور سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا، قال: “لقد عبّرنا عن إحباطنا لرؤيتنا التحرّك الضئيل في قضايا مهمة جدًا للشعب اللبناني الذي يعاني من عدم وجود المياه والكهرباء ومن انخفاض القدرة الشرائية لليرة اللبنانية إذ لم يعد بإمكانه دفع فواتيره، إضافة إلى أنّ القطاع الصحي يعاني والقطاع التربوي يعاني أيضًا والشعب يغادر البلد”.

وأضاف: “عبرنا عن رأينا اليوم للحكومة وطالبناها بالتحرك الآن. وبحثنا مع الرئيس ميقاتي في الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي، وقدمنا له اقتراحات عديدة عن كيفية كسر الجمود، ومعالجة المسائل بالنسبة لصغار المودعين من أجل استعادة أموالهم، وإتمام الإصلاحات وإيجاد اتفاق وتسوية مع الكتل البرلمانية في هذا الاطار. وشجعنا رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة الذين التقيناهم على إيجاد وسائل للقاء معًا بسرعة، وتحضير حوار من أجل تمرير حزمة الإصلاحات في أسرع وقت ممكن. بالطبع إن انتخاب رئيس أمر مهم جدًا، تحدثنا به مع رئيس المجلس نبيه بري حول هذا الأمر”.

وتابع: “توافقنا الرأي. والوقت الآن هو من أجل فتح حوار حول مرشحين يمكنهم تأمين نصاب فيمكن عندها انتخاب رئيس متمكن، نظيف الكف وإصلاحي. نتمنى أن يكون لحوارنا اليوم كجهة لبنانية أميركية تأثير، ونحن نتوجه للشعب اللبناني بأنّه ليس لوحده وأننا لن نستسلم. نحن إلى جانبكم حتى يتمكن لبنان من تخطي هذا الوضع. كما نتطلع للعمل مع الشعب اللبناني والمجتمع المدني”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    ذكرى 14 آذار
    في 14 آذار.. سياسيّون يستعيدون "الذكرى"
    سوق دوما القديم
    بالصورة.. العثور على "كنز مدفون" في سوق دوما القديم
    الاتحاد العمالي العام
    الاتحاد العمالي: ما بين القهر والقبر.. المريض محاطٌ بالتسعير بالدولار

    الأكثر قراءة

    بنك سيجنتشر الأمريكي
    الثاني خلال أيام.. بنك سيجنتشر الأمريكي يعلن إفلاسه
    الدولار الأميركي والليرة اللبنانية
    تحليق "الدولار الأسود" مستمر.. كم سجّل مساء؟
    شغب وتكسير يوقف مباراة العهد والأنصار
    بالفيديو.. شغب وتكسير يوقف مباراة العهد والأنصار