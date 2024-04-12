غادة أيوب: المواجهة مستمرة حتى الرمق الأخير

كتبت النائب غادة أيوب عبر حسابها على “اكس”: “عشية الذكرى الـ 49 لاندلاع الحرب في ١٣ نيسان ١٩٧٥، المواجهة مستمرة حتى الرمق الأخير في سبيل استعادة سيادة لبنان وحرية شعبه وتحقيق العدالة واحترام الدستور. كلنا باسكال سليمان”.

فيما كتب النائب الياس إسطفان على منصة “أكس”: “في ظلّ الصعاب، هناك من يعطي حياته فداء للوطن. اليوم نودع باسكال سليمان، الشهيد الذي أنار درب الحرية بدمه. لروحك السلام ولذكراك الخلود، فأنت بشهادتك طبعت في قلب لبنان النبض. ستبقى شمعة تهدي الأجيال إلى معنى العطاء والفداء. الله يرحمك ويحمي لبنان”.

من جهته كتب رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض عبر “اكس”: “سرقة أو خطف أو تهديد أو اغتيال، النتيجة واحدة، لبنان أصبح مرتعا للميليشيات وعصاباتها، والفلتان غير مسبوق في جمهورية لم تعد تشبهنا والحاكم بأمر الله عينك بنت عينك يهدّدنا ويطلق العنان لمشاريعه المستوردة والدولة خاضعة خانعة مستسلمة حتى باتت متواطئة شريكة، والأنكى يريدونك أن تموت بصمت”.

هذا وكتب النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على “اكس”: “رفيقي باسكال سليمان. مشينا سوى على دروب الكرامة، بس رحت وحدك على درب الشهادة المقدسة. قدرنا نعيش العمر نبكي رفاقنا الأبطال ونحلم بوطن بيشبهن. لا تراجع لا استسلام… حتى نلتقي”.